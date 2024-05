En télé dès ce dimanche: Roland-Garros, top départ d’un été sportif très chargé

Du 26 mai au 9 juin, Roland-Garros ouvrira un été sportif comme tous les quatre ans particulièrement chargé.

C’est le pire ennemi (ou le plus berçant compagnon) des étudiants en blocus.

Du 26 mai au 9 juin, Roland-Garros ouvre un été sportif comme tous les quatre ans particulièrement chargé, Euro de foot et Jeux Olympiques obligent.

Entre le forfait de Carlos Alcaraz au Masters de Rome à cause d’un avant bras droit douloureux et les résultats inquiétants d’un Rafael Nadal en fin de carrière, on ne peut pas dire que les spécialistes espagnols de la terre battue respirent la confiance à l’approche du Grand Chelem parisien. Il semble chez les hommes plus ouvert que jamais.

A fortiori quand on sait que le numéro 1 mondial Novak Djokovic est loin de briller depuis le début de l’année. Les Belges n’afficheront de réelles ambitions qu’en double. Ce qu’il semble déjà loin le temps de Kim Clijsters et de Justine Henin…