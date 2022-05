[à la télé ce soir] Charade

Spécialiste de la comédie musicale (on lui doit notamment Chantons sous la pluie), Stanley Donen confère une musicalité certaine à cette comédie policière superbement enlevée qu’est Charade. Audrey Hepburn y est éblouissante dans le personnage de Regina Lampert, bien décidée à divorcer d’un mari dont elle va brutalement apprendre l’assassinat dans un train. Confrontée aussi au cambriolage de son appartement, la jeune femme découvrira que son époux menait une vie bien différente de ce qu’elle imaginait. Et les “affaires” très louches auxquelles il était mêlé vont confronter Regina au monde du crime international. Un bel inconnu (joué par Cary Grant) lui apportera-t-il l’aide espérée? Quelques clins d’œil cinéphiles savoureux viennent pimenter Charade, suspense hitchcockien mêlé de farce ironique et grand spectacle hollywoodien mené par un duo d’interprètes sémillants. Un divertissement de haut vol, qui n’a rien perdu de son charme remarquable.