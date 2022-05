À la télé ce soir: Stacey Dooley: devrions-nous tous préparer la fin du monde?

Avec son million de followers sur Instagram, c’est l’une des personnalités médiatiques les plus en vue du Royaume-Uni. Journaliste de la BBC, Stacey Dooley débarque pour trois mardis sur les antennes ertébéennes avec des reportages sur des enjeux sociaux cruciaux qui intéressent un large public. Devrions-nous tous préparer la fin du monde? Le premier épisode de la soirée plonge dans l’univers inquiet des survivalistes. Ces gens flippés qui stockent des centaines de boîtes de conserve dans leur cave, possèdent des masques à gaz, achètent des combinaisons de survie et aménagent des bunkers parfois de manière très luxueuses dans le Dakota du Sud. Ce n’est pas brillant journalistiquement parlant. Mais Dooley, qui se met en scène un peu à la manière en France d’un Martin Weill, suit une famille du Colorado qui s’est isolée de la civilisation et d’autres survivalistes plus urbains qui, comme elle, craignent les catastrophes naturelles et les représailles d’un des nombreux ennemis des États-Unis…