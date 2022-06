À la télé ce soir : L’Autre Pandémie

“ C’est terrifiant. Les médicaments dont je suis dépendante n’agissent plus. Et il n’y a pas de produit de remplacement. Plus rien pour me maintenir en vie.” Ella prend des antibiotiques pour repousser les infections. On lui a diagnostiqué la mucoviscidose à 18 mois mais elle sait qu’elle ne pourra plus vivre très longtemps comme ça. Avec des traitements de plus en plus fréquents et de moins en moins efficaces.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Armes merveilleuses qui tuent des bactéries dans notre corps sans nous tuer nous et ont rendu un tas de maladies mortelles faciles à traiter, les premiers antibiotiques ont été mis au point dans les années 1930 mais leur efficacité a diminué. Les bactéries ont développé des résistances contre tous les antibiotiques. D’autant plus inquiétant que c’est sur eux que repose entièrement la médecine moderne. Ils restent même encore aujourd’hui le pilier des traitements anticancéreux. Le documentaire de Michael Wech se penche sur cet enjeu médical majeur. Il rencontre des chercheurs et des patients, des spécialistes de la résistance aux antibiotiques et des responsables de laboratoires pharmaceutiques pour questionner cette perte d’efficacité, épingler la surconsommation des individus mais aussi leur omniprésence dans l’environnement via l’agriculture intensive. Une enquête inquiétante et documentée qui demande d’un peu s’accrocher.