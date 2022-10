À la télé ce soir : La Décennie sanglante

Ils ont été les rock stars des années 80 et ont fait gicler le sang sur tous les écrans. Dans l’Histoire du cinéma, les eighties représentent l’âge d’or de la terreur et l’heure de gloire des réalisateurs de films d’horreur. Vendredi 13, The Shining, Halloween, Evil Dead, The Fly, Hellraiser… C’est de cette époque que datent les plus grands succès de l’épouvante. Truffé d’extraits et rythmé par une kyrielle d’interviews, La Décennie sanglante raconte ces années à l’énergie folle et à la liberté palpable. Des cinéastes (Sean S. Cunningham, John Carpenter, Mick Garris, Joe Dante…), des acteurs et actrices (Doug “Hellraiser” Bradley, Robert “Freddy” Englund), des compositeurs, des producteurs, des scénaristes, des maquilleurs… lèvent le voile sur les coulisses d’une industrie où on pouvait faire et dire tout ce qu’on voulait. Des films pas très chers et qui n’avaient pas besoin de stars exorcisaient les peurs et faisaient passer des messages importants sous le couvert du divertissement. L’horreur, c’était the place to be pour tous les réalisateurs qui n’avaient pas de fric mais beaucoup d’imagination. Organisé de manière thématique (Une génération diabolique, Monstres et créatures…), cette série documentaire foisonnante évoque le lien entre l’épouvante et les gouvernements répressifs (“ce qui nous fait peur dit beaucoup de la société”), questionne le rôle de Ronald Reagan, parle de VHS et de vidéoclubs. Il parle de l’importance des pochettes et des posters pour attirer les spectateurs, mais aussi de censure, de Gremlins et de giallo…

