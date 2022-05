À la télé ce soir: Europe, un continent bouleversé

Si certains la quittent sans jamais y être complètement entrés, que d’autres se contentent de la pointer du doigt dès que quelque chose ne va pas, l’Union européenne s’est donné pour objectif à travers son Green Deal d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Profondément marquée par la pandémie de Covid-19 et dans la foulée par la guerre en Ukraine, l’Europe, fortement dépendante aux énergies fossiles, est à la croisée des chemins. Comment par exemple nourrir de manière durable plus de 500 millions d’Européens alors que la pression monte sur le monde agricole? Alors qu’en dix ans, l’Europe a perdu quatre millions de fermes. Et qu’en France, chaque jour en moyenne, un agriculteur se donne la mort. Tout ça alors que nous consommons 60% de viande de plus qu’il y a 60 ans. Coproduction européenne en six épisodes née du Grand Accord documentaire d’Arte, la série d’Andreas Pichler part à la rencontre de celles et ceux qui préparent notre futur, bouleversent nos modes de vie et transforment nos paysages. Ça parle de steaks créés en laboratoire, de gens qui espèrent que les vaches deviendront obsolètes d’ici 2035, de mineurs qui pensent à l’environnement et de gens pour qui l’énergie est un luxe. Comment rendre les transports accessibles et plus propres? Comment rattraper le retard dans le domaine numérique? Comment retrouver une cohabitation plus harmonieuse avec le vivant? Andreas Pichler fait le tour de ces questions cruciales et de l’Europe.