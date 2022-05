À la télé ce soir: Entretien avec Bruno Latour

Sociologue, anthropologue et philosophe des sciences né à Beaune en 1947, Bruno Latour est l’un des penseurs les plus lus, les plus écoutés et les plus influents de notre époque. Fin octobre 2021, il a demandé à Nicolas Truong, grand reporter au Monde et spécialiste de la vie des idées, de revisiter ses 50 années de recherche. Chez lui, à Paris, dans l’appartement où il vit et travaille, Latour, qui n’avait jamais vraiment donné d’entretien au long cours a passé quatre matinées à expliquer sa démarche et à clarifier sa pensée. À l’âge où on regarde dans le rétroviseur, il dénoue le fil rouge de son œuvre, histoire, dit-il, que les gens puissent se lancer dans son travail sans avoir le sentiment qu’il se disperse. Latour aborde des questions essentielles comme celles du progrès et de l’abondance. De la modernisation et de la modification nécessaire de nos modes de vie. Il interroge surtout l’habitabilité de la planète. Convaincu que si l’homme tient à sa survie en tant qu’espèce dans notre monde abîmé, il devra s’émanciper des grands paradigmes qui le guident. Pour remédier à l’impuissance politique face au réchauffement climatique et remobiliser l’écologie, Latour repense la notion de conflit social. Une réflexion passionnante et tout à fait abordable résumée en deux fois 52 minutes d’un homme qui parle.