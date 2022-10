À la télé ce soir | Denzel Washington: un modèle américain

De figures historiques en destins ordinaires, il a replacé l’homme noir au cœur du récit national et a changé l’image que l’Amérique se faisait d’elle-même. Denzel Washington a construit sa carrière sur des fragments dispersés de l’Histoire de son pays et il incarne à sa manière le porte-voix de l’unité américaine. C’est le postulat de Sonia Dauger. Elle raconte ce fils d’un pasteur pentecôtiste qui a flirté avec la délinquance avant d’être envoyé dans un internat privé. Comment Denzel est-il parvenu à séduire le public blanc en menant combat et sans jamais perdre le lien avec les Afro-Américains? Ce 52 minutes tire le portrait d’un acteur engagé qui a commencé en jouant un médecin black dans une série télé (St. Elsewhere) et a reçu sa première nomination aux Oscars pour un rôle de militant anti-apartheid (Steve Biko dans Cry Freedom). Elle raconte le comédien qui jouait Malcolm X pour Spike Lee (le réalisateur explique à Pharell Williams dans une interview que Denzel a pris un an de sa vie pour se préparer au rôle) au moment où les émeutes faisaient rage à Los Angeles suite au passage à tabac de Rodney King, mais aussi l’homme de cinéma qui n’hésitait pas à intervenir dans l’écriture des scripts pour combattre les clichés, avant de passer derrière la caméra. Zoom réfléchi et fouillé sur le parrain du nouvel Hollywood noir…

