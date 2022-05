À la télé ce soir: Citizen Tribunal

C’est l’histoire d’une résistance civile face à l’impunité des puissants de ce monde. Cinquante ans à dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité que la justice pénale n’a jamais condamnés. En 1967, les philosophes Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre montent le premier tribunal international citoyen pour enquêter sur les exactions commises par les États-Unis au Viêtnam et juger leurs actes au regard du droit international. Clara Ott revient sur cette improbable et formidable réaction d’une société civile qui parle face au silence des États. Une victime vient y montrer ses brûlures (des images insoutenables) causées par une bombe au napalm. Des GI américains avouent leurs actions coupables. Récits barbares et pouvoir absolu de l’interrogateur, tandis que le journaliste Jean Bertolino raconte sa photo aux têtes coupées. Depuis 1967, 200 tribunaux citoyens sur le modèle du Tribunal Russell se sont tenus à travers le monde. Ils continuent à se battre, à dénoncer les crimes contre l’humanité sous toutes leurs formes. “Au fond, je me représente le tribunal comme du journalisme d’investigation, résume Gianni Tognini, secrétaire général du Tribunal permanent des peuples. Un laboratoire qui dit: observons tout ça systématiquement et publiquement. Car ce ne sont pas des chapitres séparés mais une longue histoire qui a besoin d’être racontée partout et qu’on s’en fasse l’écho (…) Ce qui arrive arrive à tout le monde.” Zoom passionnant sur des lanceurs d’alerte avant l’heure et une enquête pionnière qui a brisé le crime du silence en appelant les choses par leur nom.