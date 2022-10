À la télé ce soir | Brad Pitt: La Revanche d’un blond

Ça commence avec sa naissance au cinéma, en 1991, dans un rôle d’auto-stoppeur irrésistible. Il montait dans la bagnole de Thelma et Louise avant d’y jouer une scène torride. Aîné d’une famille de trois enfants bien sous tout rapport, Brad Pitt s’est cassé pour Los Angeles sans même prévenir ses parents, avec 275 dollars en poche, pour devenir à la fin des années 90 l’homme le plus désiré du monde. À travers les commentaires de Ridley Scott, Geena Davis, Terry Gilliam, David Fincher (extrait de la version commentée de Fight Club), Guy Ritchie, George Clooney, Quentin Tarantino ou encore James Gray, Adrien Dénouette et Thibaut Sève racontent une carrière qui n’a jamais connu de déclin mais un comédien qui a souffert de son physique d’Apollon. Un produit phare dans la décennie du désirable à outrance, l’acteur que Seven a extirpé de son statut de sex-symbol, le physique de tombeur qui a ridiculisé ses propres clichés dans Fight Club. Portrait pas exceptionnel d’un mec qui a tout sacrifié pour le cinéma.



