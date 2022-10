À la télé ce soir | Alice Neel: peindre corps et âme

Elle prétendait que si elle n’avait pas été artiste, elle aurait pu être psychanalyste. Elle ne se considérait pas comme une portraitiste mais comme une collectionneuse d’âmes. Elle voyait la drôlerie chez les gens et la traitait avec humour. Un humour empreint de douceur et de bienveillance qui relevait le cocasse. Née le 29 juillet 1900 en Pennsylvanie, Alice Neel voyait la part d’humanité en chacun de nous et voulait changer la société grâce à l’art. Peu en phase avec les modes de son temps, elle immortalisait des Américains de toutes origines et de toutes conditions sociales. Venue d’une famille conservatrice, Alice Neel a volontairement côtoyé des gens dénués du moindre privilège. Des petits délinquants, des immigrants… Des hommes et des femmes au bord du gouffre qui se débattaient pour survivre. Elle capturait les luttes dans les visages, illustrant avec empathie des êtres humains jamais représentés dans la peinture, des mal lotis qui souffraient avec dignité. Portrait classique d’une féministe et anticonformiste qui a peint la maternité, les violences envers les femmes, les maladies mentales et la pauvreté…

Documentaire de Frauke Schlieckau. À voir ce dimanche soir à 17h50 sur Arte. 7