À la télé ce dimanche: Gaudí, le génie visionnaire de Barcelone

Barcelone et Gaudí. Rarement une ville a été à ce point liée au nom d’un architecte. Il faut dire que le natif de Reus, près de Tarragone, a laissé une empreinte profonde sur son identité. Il y a fait pousser un parc, une basilique, des immeubles privés, palais et maisons… Le documentaire d’Edouard Toda brosse le portrait d’un architecte qui travaillait comme un artiste. D’un homme à l’œuvre lumineuse né dans une famille d’artisans chaudronniers qui a exprimé la richesse des propriétaires par son excentricité. Gaudí, le génie visionnaire de Barcelone se concentre sur la Casa Batlló, demeure à la façade organique et colorée, et le parc Güell, qui en fait un urbaniste paysagiste au sens moderne du terme (écologiste avant l’heure et avant-gardiste du recyclage). Puis aussi cette Sagrada Família qui a la valeur symbolique d’une prière et à laquelle Gaudí a consacré 40 ans de sa vie sans pouvoir l’achever. Zoom sur une œuvre construite au milieu d’une ville violente marquée par la lutte des classes.