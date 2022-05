À la télé ce soir: 13 novembre, anatomie d’une instruction

Au-delà de la tragédie, les attentats de Paris, le 13 novembre 2015, suivis peu de temps après par ceux de Bruxelles, le 22 mars 2016, ont révélé les échecs des renseignements et du contreterrorisme européens. Mais très vite, ceux-ci rattrapent leur retard et créent, avec les États-Unis et la Turquie, un réseau de coopération inédit qui va révéler la minutie des préparatifs et l’ampleur du danger à venir: reconstitution précise des faits, identification des cellules terroristes et de leurs membres, découverte des réseaux commanditaires. L’opération, parfois au prix d’arrangements avec l’éthique légale, va annihiler la structure opérationnelle de l’EI et décapiter le califat. Des juges d’instruction français et belges aux directeurs de la CIA en passant par François Hollande ou les spécialistes internationaux du renseignement, le documentaire saisit au passage les difficultés d’une telle entreprise et les questions politiques qu’elle soulève. Un peu redondante sur la forme, cette anatomie nous tient pourtant en haleine de bout en bout.