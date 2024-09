En télé ce soir, on vous propose un grand écart entre une piste aux étoiles de l’athlétisme au Mémorial Van Damme, le punk quand il s’est conjugué au féminin, et le Beetlejuice de Tim Burton.

Punk girls: l’Histoire féminine du punk britannique ****

Vendredi 13 septembre à 00.25 sur Arte

Documentaire de Christine Franz

En 1977, le vent tourbillonnant d’un rock violent, sarcastique et amateur souffle sur Londres. Inspiré par un sentiment de désespoir devant l’âpreté de la vie urbaine, le chômage et la grisaille ambiante, le punk est une déflagration aussi bien musicale que sociétale. Un choc de générations. Révolution dans la révolution: des groupes exclusivement féminins, des musiciennes et des chanteuses se font entendre et réclament une autonomie nouvelle. Elles piétinent les codes de la société et refusent les rôles qui leur sont assignés. Le punk offre l’égalité des chances. Plus besoin d’être virtuose pour monter sur scène. Et plus besoin non plus d’avoir une bite… « Grâce au punk, les femmes ont pour la première fois pu mettre le pied dans la porte. Et personne ne peut dire le contraire. Parce que j’étais là », commente Vivien Goldman, une des rares femmes journaliste musicale dans l’Angleterre des années 70.

« On me demande souvent si le punk a changé ma vie. S’il a rendu les choses plus faciles pour les femmes, embraie Viv Albertine, la guitariste des Slits. C’est nous qui avons inventé le punk. Le punk n’existait pas avant. Le punk ne m’a pas faite. C’est nous qui avons fait le punk. (…) Notre attitude ne voulait dire qu’une chose: ne nous cherchez pas. »

Christine Franz, à qui l’on devait déjà de nombreux sujets de Tracks sur Arte et le documentaire Bunch of Kunst consacré aux punks modernes de Sleaford Mods, est partie à la rencontre de ces filles qui ont changé le monde en musique et raconte leur histoire bruyante et furieuse avec de formidables et savoureuses images d’archives, des extraits de films et de concerts. « Le punk est né de l’effondrement de l’ordre social. Tout ce qui était considéré comme allant de soi quelques années auparavant a volé en éclats dans les années 70, explique Vivien Goldman. La Grande-Bretagne perdait son image de puissance mondiale. Tout le système social s’effondrait. »

L’Histoire féminine du punk britannique voyage dans le temps. Le documentaire se promène dans les squats et les sous-sols londoniens et évoque plus généralement l’évolution de la société durant ces années. Le Sex Discrimination Act, la lutte pour le droit à l’avortement, pour l’égalité hommes-femmes, contre les discriminations sociales. « À l’époque, pour moi, les féministes, c’était des hippies. Des femmes en salopettes violettes. Et ça ne m’intéressait pas du tout, avoue l’Allemande Annette Benjamin de Hans-A-Plast. Mais Renate et Bettina venaient du mouvement féministe et anti nucléaire. Et elles m’ont fait comprendre ce que cela signifiait. » Gina Birch des Raincoats, la regrettée Poly Styrene de X-Ray Spex mais aussi leurs héritières Kathleen Hanna de Bikini Kill et Estella de Big Joanie alimentent également cette passionnante et vibrante épopée.

Mémorial Van Damme

Vendredi 13 septembre à 20h sur Tipik

Armand Duplantis, la nouvelle étoile de l’athlétisme

On se remet à peine des Jeux olympiques, des médailles de Nafissatou Thiam, Bashir Abdi et Noor Vidts à Paris que le Mémorial Van Damme s’apprête déjà à boucler en grande pompe la saison d’athlétisme. Cette année, le Van Damme est l’incontournable apothéose de la Diamond League. Il se déroulera pour la première fois de son histoire sur deux jours de compétition et en accueillera toutes les finales (les 13 et 14 septembre) au stade Roi Baudouin.

Ce qui sera à nouveau le cas d’ailleurs en 2026. Les meilleurs athlètes du monde et de la saison seront donc de la partie. À commencer par le perchiste Armand Duplantis, les sprinteuses Julien Alfred et Femke Bol… Trente-deux disciplines, seize chez les hommes et seize chez les femmes, figurent au programme du meeting. Grand spectacle assuré.

Beetlejuice ****

Vendredi 13 septembre à 20h sur RTL Plug

Comédie fantastique de Tim Burton. Avec Michael Keaton et Winona Ryder.

Avant d’aller découvrir sa suite, Beetlejuice Beetlejuice, dans les salles de cinéma, il est bien sûr impératif de voir ou revoir l’impérissable film d’origine, comédie joyeusement fantastique réalisée il y a 36 ans par Tim Burton. Futur interprète de Batman pour le même Burton, Michael Keaton y est véritablement déchaîné et s’en donne à cœur joie dans la peau d’un bio-exorciste excentrique et peu digne de confiance chargé par un couple de fantômes contrariés (Alec Baldwin et Geena Davis) de faire fuir les nouveaux propriétaires de leur maison du Connecticut, d’horribles New-Yorkais riches et snobs…

D’une imagination fertile, voire carrément débridée, le film multiplie les trouvailles habiles et les moments cultes en privilégiant un humour noir gentiment frappadingue boosté aux savoureux effets spéciaux artisanaux. Non content d’avoir révélé le talent de Winona Ryder, Beetlejuice a rencontré dès sa sortie un beau succès public et critique qui a mis la carrière de Tim Burton sur orbite.