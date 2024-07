RTBF Auvio se dote d’un catalogue de 70 animés japonais

Le catalogue de la plateforme Auvio se garnira de 40 animés dès ce lundi 22 juillet, avant l’arrivée de trente autres un peu plus tard.

Un catalogue de 70 animés (dessins animés) japonais, fort de 1.800 épisodes, s’ajoute à l’offre de la plateforme Auvio, a indiqué lundi la RTBF. Les séries Naruto, Yu-Gi-Oh ou encore Hunter X Hunter sont notamment annoncées sur le service de VOD en version originale sous-titrée français.

«L’offre est diverse et variée»

Ce sont d’abord 40 animés qui débarquent sur Auvio dès lundi. Ce nombre grimpera jusqu’à 70 séries d’ici deux mois, précisent Grégory Carette et Ibrahim Assam, en charge des pôles contenu et média de RTBF Ixpé, la branche geek et cultures numériques du service public.

Cette offre nipponne émane d’un partenariat avec ADN, un service de vidéo à la demande dédié aux animes et séries du Japon. «L’offre est diverse et variée, depuis les shonen très populaires jusqu’aux animes de sport en passant par les films d’animation récents», illustre Grégory Carette.

Il n’est toutefois pas prévu à l’heure actuelle d’inclure cette offre dans une chaîne linéaire (ou Fast) sur Auvio ou de diffuser une partie du catalogue sur Tipik, en télévision. C’est pourtant grâce à la diffusion de Naruto sur la deuxième chaîne de la RTBF qu’un futur partenariat a pu se forger avec ADN. «Une alliance stratégique a pu se faire grâce à ce succès», abonde la RTBF.

Le service public n’exclut pas d’autres partenariats de ce type avec des acteurs privés : «Cela dépend des opportunités, comme avec Eurosport pour le Tour d’Espagne». La promotion du catalogue nippon se fera principalement via les équipes de RTBF Ixpé, arrivé en 2021 dans le paysage médiatique. «Nous voulons éduquer et divertir autour des cultures numériques. C’est un travail de longue haleine, mais nous voyons que cela avance, avec 1,3 à 1,5 million de vues par semaine sur le site de la RTBF, YouTube, Twitch…», se réjouissent Grégory Carette et Ibrahim Assam.