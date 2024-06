Que penser de Cette nuit-là, la série française à découvrir sur la Une?

Avec Cette nuit-là, la première chaîne de la RTBF propose un thriller à la française plutôt bien campé.

Les rouages du thriller à la française se recyclent à l’envi: disparitions, secrets de famille, trahisons. Mais l’astuce qui ventile un peu d’air frais dans Cette nuit-là consiste, plutôt qu’à arracher une jeune fille à la vie et l’amour de sa famille, à laisser une jeune fugueuse face à l’évaporation de ses proches. Sofia, 15 ans, se dispute violemment avec ses parents. Au petit matin, après avoir fait le mur, elle réalise que tout son petit monde a disparu sans laisser de traces. Vingt ans plus tard, mariée et maman, Sofia est toujours hantée par ce trauma alors que de mystérieuses révélations refont surface et que le danger ne semble épargner aucun membre de son entourage.

La vérité sortira-t-elle enfin du placard à cadavres? ­Garnie de ficelles apparentes, Cette nuit-là repose beaucoup sur la solide prestation de Barbara Probst dans le rôle principal et sur des épisodes aux intrigues resserrées, laissant une belle part au ­suspense et aux ambiances glaçantes.

créée par Laurent Burtin et Agathe Robilliard. Avec Barbara Probst, Pascal Elbé, Hugo Becker.