Parlement: direction le Conseil européen dans la quatrième saison

Questionnant toujours les méandres politiques et bureaucratiques de l’Union europénne, la série française Parlement revient pour une quatrième saison.

Changement de crèmerie pour la dernière saison de cette série qui scrute les coulisses des institutions européennes. Après avoir quitté le Parlement, Samy (Xavier Lacaille) met le cap sur le Conseil européen. Le nœud du pouvoir, lieu des petites phrases et des longues nuits de négociations pour sortir des décisions au forceps, qui engageront des millions de citoyens. Parlement, série créée par Noé Debré, a brillé dans sa manière de décrire le millefeuille institutionnel, le dédale kafkaïen des ambitions et des gouvernances dans lequel s’engouffrent de jeunes stagiaires, des fonctionnaires et des eurodéputés plus ou moins motivés. Sans jamais céder à la caricature facile, ni lâcher la bride sur le sarcasme, Parlement continue de questionner avec une insolence polie le sens et l’incarnation du projet politique le plus ambitieux de l’après-guerre.