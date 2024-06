Les dernières découvertes en archéologie dévoilées toute la journée sur Arte

Dans le cadre de la Journée de l’archéologie, Arte diffuse une série de documentaires racontant les dernières découvertes des chercheurs.

Pourquoi les métropoles du néolithique ont-elles disparu? Une inondation cataclysmique s’est-elle abattue sur la terre comme le relate la Bible? Comment les Grecs ont-ils réussi à construire un monument aussi harmonieux et complexe que le Parthénon en moins d’une décennie et sans que l’on ait retrouvé le moindre plan? à l’occasion des journées européennes de l’archéologie qui se déroulent du 14 au 16 juin, Arte propose une programmation spéciale braquée sur les grandes missions archéologiques en Europe et dans le reste du monde, le travail des archéologues et leurs découvertes. En prime-time (20h50), Mésopotamie, la redécouverte des trésors d’Irak suit les dizaines d’équipes internationales qui depuis 2019 ont repris les fouilles dans la région de Mossoul sur les sites de villes bâties par les civilisations sumérienne et assyrienne. Amateurs d’Histoire et de vieilles pierres, cette journée est à vous.