Le dernier long métrage en date du très inconstant Cédric Jimenez nous plonge au coeur des cinq jours d’enquête et de traque qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

« Qui travaille quand nous avons peur? » Centré autour des cinq jours d’enquête après les attentats, Novembre, de Cédric Jimenez (La French, HHhH, BAC Nord) prend la forme d’une plongée inquiète et tendue dans une ville en état de choc. On y suit un étoilement de personnages volontairement désincarnés, ou en tout cas entièrement concentrés sur leur tâche: l’arrestation des responsables des tueries…



En adoptant la forme, aiguisée et fiévreuse, du récit obsessionnel d’une chasse à l’homme, Novembre, objet étonnamment sobre et pudique, évoque immanquablement le Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow (sur la traque d’Oussama Ben Laden, étalée sur plusieurs années celle-là). Certes, Cédric Jimenez ne possède pas tout à fait la virtuosité ni surtout la profondeur de la grande réalisatrice américaine. Mais, en quête permanente d’authenticité, il réussit un film-témoignage sur les attentats d’une redoutable maîtrise formelle.