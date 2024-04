Le documentaire Le Compromis: dans les coulisses du pouvoir raconte comme un feuilleton les négociations et les tractations au niveau européen.

« Le plus dur, c’est d’être dans ce lieu de pouvoir et de voir que quand il s’agit de justice, de changement climatique, d’immigration, de sujets colossaux comme ceux-ci, on ­n’arrive pas à faire ce qui est ­nécessaire. » Bruxelles. Automne 2022. L’eurodéputée néerlandaise Lara ­Wolters (groupe de ­l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates) est la rapporteuse d’un projet de loi sur le devoir de vigilance des entreprises. Tant en matière de droits humains et sociaux que de respect de l’environnement.

Le documentaire de Fanny Tondre se glisse dans les coulisses de ­l’Europe pour raconter à la façon d’un feuilleton les âpres négociations et les interminables tractations. Il suit aussi deux des proches alliées de Wolters: la sexagénaire finlandaise bientôt à la retraite Heidi Hautala et la trentenaire de La France insoumise Manon Aubry. Affadir son texte ou le voir rejeté lors du vote? Estimer le verre à moitié vide ou le considérer comme à moitié plein? Clair et sobre, Le Compromis aide à comprendre le fonctionnement de l’Europe et permet à sa manière de cerner les enjeux du scrutin qui arrive en juin. C’est tout le but d’une soirée qui s’ouvre avec une émission spéciale concoctée par la rédaction du JT d’Arte et se ferme avec un deuxième documentaire, allemand celui-là, sur les talents d’équilibriste que ­nécessite l’Union européenne…