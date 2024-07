La série Les Randonneuses célèbre une sororité au sommet

La Une propose ce jeudi soir Les Randonneuses, une sympathique minisérie suivant une bande de copines qui en mémoire de leur amie décédée vont prendre de la hauteur.

Minisérie créée par Fanny Riedberger, Anna Fregonese et Sylvie Audcœur. Avec Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux.

Pour tenter de vaincre les effets de leur traitement contre le cancer, cinq femmes dans Les Randonneuses es s’en vont crapahuter au cœur du massif alpin, en direction du Dôme de la Lauze. En réalité, c’est en procession qu’elles s’avancent, autour de l’urne funéraire d’Eve, elle-même vaincue par le crabe et sœur de leur amie Karen. En route vers les sommets de leurs peines et de leur résilience, ces randonneuses débutantes et résolues sont entourées par un guide compassionnel mais suivies par un groupe de baltringues en permanent mansplaining.



Autour des prémices annonçant un déroulé un peu attendu, les trois scénaristes (dont Sylvie Audcoeur, déjà autrice d’une minisérie, Sous la peau en 2021, autour des effets du cancer) tissent un récit déjouant les stéréotypes, manipulant les comiques de situation et les astuces scénaristiques avec pas mal d’à-propos. Les comédiennes, elles, s’en donnent à cœur joie, toutes à leur découverte des bienfaits de la sororité face à des mecs un peu à la ramasse, bien décidées à rester, une fois pour toutes, bien dans leurs pompes.