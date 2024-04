Bruno Lorvão et Paul Legrouyer retracent la révolution des Œillets et le triomphe de la démocratie au Portugal.

Samedi 20.30 La Trois

Documentaire de Bruno Lorvao et Paul Legrouyer.

Le 25 avril 1974, l’hymne de la révolution retentit dans tout le Portugal. 4 000 soldats se lèvent comme un seul homme pour affronter une dictature vieille d’un demi-siècle. En 24 heures, sans violence, ils vont faire triompher la démocratie et abattre un régime que beaucoup pensaient inébranlable. Quatre ans plus tôt, le fondateur de la plus vieille dictature d’Europe s’est éteint. Salazar laisse derrière lui un pays malade. Une nation archaïque accrochée à sa gloire passée. Le Portugal des seventies est le pays le plus pauvre d’Europe occidentale. Un Portugais sur trois ne sait pas lire. Une police politique maintient la population sous pression et sous contrôle.

Nourri par des images d’archives, mais aussi des enregistrement sonores inédits de l’époque, le documentaire de Bruno Lorvão et Paul Legrouyer retrace la révolution des Œillets à la manière d’un thriller historique et politique. Il montre une pauvreté et une détresse effrayantes, raconte le sacrifice exigé d’un enfant par famille (quatre ans de service militaire effectués sur un des trois fronts africains) et explique avec du recul comment s’opèrent les grands chamboulements. De facture très classique, La Révolution des Œillets incarne cette idée que rien n’est impossible. Même dans les pires moments.