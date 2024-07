La série documentaire en trois épisodes La Guerre des espions donne la parole à trois agents des services secrets, entre chasses à la taupe et crises diplomatiques.

« Exercer ce métier, c’est comme être actrice ou acteur. On est constamment en train de jouer un rôle mais on ne sait pas qui est notre public. » Au début des années 80, les tensions sont à leur paroxysme entre l’Union soviétique et le bloc de l’Ouest. Le peuple russe croit de moins en moins en l’idéologie communiste et des armes nucléaires sont fabriquées à la chaîne pour intimider le monde occidental. Iouri Andropov, qui dirige depuis 1967 le KGB, s’inquiète du rapprochement entre les Américains et les Britanniques. Il a dressé une grille avec les indicateurs d’une guerre nucléaire à venir. Il surveille ses ennemis de très très près et est convaincu d’une attaque imminente. Le monde est au bord de la guerre atomique. Dans ce contexte particulièrement explosif, trois agents secrets jouent un jeu particulièrement dangereux. Ils sont les protagonistes de La Guerre des espions.

Oleg (MARTIN MUNROE) à son bureau, « La guerre des espions » de David Devenney et James Gray, épisode 2 © Raquel Fernandes / Trilogy Creative Studios / BBC

Envoyé par-delà le rideau de fer par le KGB pour mieux cerner les intentions du Royaume-Uni, Oleg Gordievsky travaille officiellement à l’ambassade la journée et doit récolter des infos confidentielles sur l’Angleterre mais il est devenu agent pour les services secrets britanniques. Écœuré par le flicage des services de contre-espionnage, l‘agent anglais Michael Bettaney a lui aussi décidé de passer à l’ennemi. Tandis qu’aux États-Unis, l‘agent de la CIA Aldrich Ames, recruteur de transfuges du KGB, miné par l‘alcool et les dettes, prend contact avec les Soviétiques.

Crises diplomatiques, chasses à la taupe, avion civil coréen abattu… Menée comme un roman de John le Carré ou de Tom Clancy, solidement étayée et passionnante de bout en bout, cette série documentaire en trois épisodes raconte l’histoire de ces trois hommes avec leurs propres mots. Des témoignages tirés d’interviews au fil des années. Des enregistrement inédits et des reconstitutions jamais gênantes qui servent davantage d’illustrations que de ressorts narratifs. Quand la réalité dépasse la fiction, le sort de l’humanité ne tient parfois qu’à un fil…