2 films à voir en VOD: Unstoppable et The Janes

Unstoppable, un biopic sportif sur le lutteur unijambiste Anthony Robles, et The Janes, sur le combat de femmes de Chicago pour le droit à l’avortement: notre sélection de films à voir en VOD.

Unstoppable (Inarrêtable)

Sur Prime Video Biopic sportif de William Goldenberg. Avec Jharrel Jerome, Jennifer Lopez, Bobby Cannavale. 1h56.

3/5

Né avec une seule jambe à la fin des années 1980, l’Américain Anthony Robles a grandi dans un milieu social cruellement défavorisé avant de se lancer avec passion et acharnement dans la compétition sportive. En dépit des préjugés et de son handicap physique, il est devenu un champion de lutte singulièrement tenace et respecté. Cette très inspirante histoire vraie de résilience et de persévérance, Robles l’a lui-même racontée dans son livre Unstoppable. From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion. Hollywood, bien sûr, ne pouvait pas l’ignorer bien longtemps. Monteur chevronné (sur Heat de Michael Mann, Argo de Ben Affleck, Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow…) passant ici pour la première fois à la réalisation, William Goldenberg se charge de cette adaptation soignée qui atterrit chez nous en exclusivité sur la plateforme Prime Video.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Produit entre autres par Ben Affleck, Matt Damon et Jennifer Lopez, le film adopte une construction très classique mais évite de se faire trop sentimentaliste ou donneur de leçons en dépit d’une esthétique parfois très publicitaire, trouvant le ton juste pour questionner avec pertinence les notions de réussite et d’échec. S’il rappelle souvent The Blind Side avec Sandra Bullock, ce solide biopic sportif multiplie surtout les références à Rocky afin d’illustrer que le plus grand des adversaires est toujours soi-même. Aux côtés d’un convaincant Jharrel Jerome (le film Moonlight, la série When They See Us), Bobby Cannavale excelle en beau-père horriblement toxique et Don Cheadle en coach exigeant, tandis que Jennifer Lopez se fait plaisir dans un registre qu’elle affectionne particulièrement, celui de la mère courage qui affronte les douloureuses épreuves de la vie avec un cœur gros comme ça.

The Janes Sur HBO Max Documentaire de Tia Lessin et Emma Pildes. 1h41. 3,5/5

The Janes

Il est des droits que l’on croit inaliénables et qui, pourtant, sont soumis à l’usure du temps. Entre 1968 et 1972, des femmes anonymes se sont réunies à Chicago pour en aider d’autres à avorter. Ces femmes se sont appelées les Jane, comme pour rappeler que chacune, de façon systémique, était spoliée de ses droits du simple fait de son genre. Ce documentaire HBO revient sur ces guerrières du quotidien, les inscrivant dans une convergence des luttes contre la guerre, pour les droits civiques, ainsi que pour les droits sexuels et reproductifs.

Mêlant avec un certain classicisme mais une vraie habileté les témoignages face caméra de ces militantes et de leurs alliés, une sérieuse contextualisation historique et des images d’archives efficacement choisies, il donne à voir comment le courage, l’ingéniosité et la solidarité ont permis qu’une poignée de personnes fassent bouger les lignes.