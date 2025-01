English Teacher, une rafraîchissante série bien de son temps sur Disney+

Après Abbot Elementary, déjà sur Disney+, voici venir English Teacher, une nouvelle série en milieu scolaire.

On suit, dans English Teacher, Evan Marquez (Brian Jordan Alvarez, créateur et acteur principal de la série), professeur d’anglais ouvertement gay, enseignant dans un lycée d’Austin (Texas). Ses aventures ne débutent pas de manière optimale puisque, dès le premier épisode, le pauvre Evan est l’objet d’une enquête interne: une mère d’élève a déposé une plainte auprès du principal Moretti (Enrico Colantoni, mais oui, le père de Veronica Mars!) car Evan a embrassé son désormais ex-petit ami devant les lycéens…



English Teacher est une sitcom, alors on se demande rapidement si tout cela n’est pas trop sérieux (et on se désole qu’une telle situation soit possible en 2024). On sera rassuré lorsqu’on découvrira que les excuses qu’Evan passe presque tout l’épisode à rédiger ne lui seront finalement pas nécessaires…

C’est que malgré ce format sur-représenté, la série parvient à surprendre contre toute attente. Lorsqu’un élève d’Evan lui demande des conseils pour faire son coming-out, ce dernier lui recommande plutôt de s’adresser à ses camarades déjà sortis du placard. Le ton est ultra-décontracté, et entre Markie (Sean Patton) le fantasque prof de sport, Rick (Carmen Christopher), le conseiller d’orientation régulièrement coupable de conflits d’intérêt, et Gwen (Stephanie Koenig), qui invite (presque) tous ses collègues à des pool-parties, mais sans piscine, car son mari au chômage est encore en train d’en creuser le bassin à mains nues, on rit beaucoup…

Bien entendu, au milieu de tout cela, on se souciera beaucoup d’Evan, de sa vocation et de ses amours, partagés entre Malcolm (Jordan Firstman) et Harry (Langston Kerman), l’inévitable nouveau professeur du lycée. Une chose est sûre, le show est véritablement de son temps: on y traite de l’homosexualité donc, de l’acceptation, du wokisme et de ses excès, du décalage élèves/professeurs… On pourrait par contre en vouloir aux scénaristes d’à peine effleurer ces thèmes certes très modernes. Mais English Teacher est drôle et rafraîchissant -on n’en demande pas plus à une minisérie comique de huit fois 25 minutes.