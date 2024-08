En télé ce soir, Zayar Thaw, le rappeur qui défia la junte en Birmanie

Rappeur avant d’être élu au parlement birman, Zayar Thaw a marqué la jeunesse de son pays. Jusqu’à payer de sa vie son trop grand goût pour la liberté.

C’est l’histoire d’un rappeur, l’un des premiers de son pays, qui s’est lancé en politique. Celle d’un homme qui a eu le courage de prendre la parole pour dénoncer les abus et est devenu une source d’inspiration pour la jeunesse dans une Birmanie en quête de démocratie. C’est aussi celle d’un pacifiste convaincu qui, révolté par la violence du régime, a fini par rejoindre un mouvement de résistance armée. D’un artiste qui, après plusieurs mois d’incarcération, a été traîné hors de sa cellule en pleine nuit pour être exécuté.

Zayar Thaw a fondé le groupe Acid avec des amis au début des années 2000 et a marqué à jamais la pop de Birmanie. Sa musique donnait envie de se révolter et de briser ses chaînes. Il a été élu en 2015 pour siéger au parlement aux côtés d’Aung San Suu Kyi, a serré la main d’Obama et toujours refusé l’asile politique et la sécurité. Son corps n’a jamais été restitué à sa famille. Aucun de ses proches n’a été autorisé à voir sa dépouille. Et tous les témoins du film vivent en exil aujourd’hui. Glaçant.