En télé ce soir: un attachant premier film belge et la menace des masculinistes

Plutôt cinéma ou documentaire? Focus vous propose les deux dans sa sélection télé du jour.

Seule à mon mariage ***(*)

Jeudi 20 juin à 22 h 30 sur La Trois.



Alors qu’on guette avec curiosité la sortie de son prochain film, ­L’Enfant bélier, avec Lucie Debay, La Trois nous donne l’occasion de nous replonger dans le premier long de fiction de Marta ­Bergman, réalisatrice belge d’origine roumaine qui avait d’abord fait ses classes dans le documentaire. Sélectionné à Cannes en 2018 et nommé aux Magritte en 2020, Seule à mon mariage dessine, de la campagne roumaine à la nuit belge, une trajectoire de femme entre espoirs et galères: celle de Pamela, jeune Rom drôle et spontanée décidant de rompre avec les traditions qui l’étouffent dans son pays pour tenter, armée de trois mots de français, l’aventure d’une union arrangée sur le Net… En résulte une fiction nourrie en profondeur d’une approche documentaire qui se structure en deux parties bien distinctes, un attachant volet roumain débouchant sur un véritable choc des cultures dans notre Plat Pays. Dans la peau de Pamela, l’étonnante Alina Serban embarque ­littéralement le spectateur avec elle. ● N.C.

Mascus: les hommes qui détestent les femmes ***

Jeudi 20 juin à 22 h 10 sur La Une.

Documentaire de Pierre Gault.

« Une femme en couple est comme un enfant. Il faut lui poser des limites. » « Une femme, c’est comme du lait. Faut la consommer avant la date de péremption. » « Oui, il y a des différences au niveau des salaires. Mais c’est parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes. » Ces remarques d’un autre temps, souvent accompagnées de tutos et de vidéos (pas sûr que ces demeurés parviennent à écrire sans fautes), ont le vent en poupe sur Internet. Elles témoignent de la montée en puissance des masculinistes. Les mgtow, les « mecs qui tracent leur chemin » (men going their own way), toujours en quête de femmes mais surtout pour les opprimer. Et les incel, les célibataires involontaires, qui se sentent rejetés. Pierre Gault est parti à la rencontre de ces hommes hypermisogynes et violents qui recrutent en ligne et il avoue ne pas en être sorti indemne. C’est qu’il n’a pas hésité, quand il le fallait, à infiltrer leurs structures. Il a ainsi suivi l’AlphaKademy du « motivateur masculin » Killian Sensei. 29 euros par mois pour se faire marteler que les femmes sont menteuses, vénales, castratrices et manipulatrices. Ce 52 minutes épingle le business lucratif, le lavage de cerveau, la désinformation, le trip Matrix, les idées d’extrême droite qui ne sont jamais bien loin et une haine qui parfois tue. Consternant et effrayant. ● J.B.