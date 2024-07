En télé ce soir: le mystère Philippe de Dieuleveult reste entier

Depuis 1985, la disparition de Philippe de Dieuleveult reste un mystère. Retour sur l’affaire dans un documentaire étayé.

Le 6 août 1985, le présentateur vedette du jeu télévisé La Chasse au trésor, Philippe de Dieuleveult, se volatilise avec six autres personnes sur le fleuve Zaïre. L’hypothèse de l’accident est la plus vraisemblable. Avec ses cascades, son courant et ses chutes, il s’agit d’une zone dangereuse, d’un défi insurmontable même, selon certains. Toujours est-il que les corps ont disparu. Un des deux rafts a été retrouvé désossé mais l’autre quasiment intact. Quant aux effets personnels de l’équipe, ils ont été repérés au sec, sous des rochers.



Que s’est-il réellement passé? Pourquoi a-t-on interrompu les recherches, puis essayé de faire passer un cadavre pour un autre? Une patrouille de l’armée zaïroise aurait-elle commis une tragique méprise? Témoignages de la famille et d’officiels, révélations post mortem… Yannick Saillet revient dans ce documentaire étayé sur la disparition d’un homme de télévision qui incarnait le grand voyageur pour ne pas dire un véritable héros à une époque où l’ailleurs était un luxe et l’avion pas à la portée de toutes les bourses.