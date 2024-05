En télé ce soir: un documentaire passionnant sur le combat des femmes belges pour pouvoir voter

Pour la première fois en 1949, les femmes belges ont pu voter pour la première fois aux élections législatives. Le résultat d’un long combat.

Le 26 juin 1949, pour la première fois dans l’Histoire du royaume, les femmes belges se rendent aux urnes pour les élections législatives. Elles sont éligibles aussi. Mais encore faut-il qu’elles soient élues en nombre pour pouvoir défendre leurs droits et intérêts. D’une condescendance invraisemblable (quoique, quand on constate celle qui règne encore aujourd’hui), les hommes se disent que de toutes façons, elles voteront comme leur père, leur frère ou leur mari. Au XIXe siècle, les premiers anthropologues ont démontré leur infériorité par des mesures de crânes. Les leurs étant plus petits, leurs cerveaux moins lourds, elles sont forcément moins intelligentes. Aux hommes les affaires publiques donc. Et à elles la vie domestique…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Marianne Klaric, à qui l’on devait déjà le remarquable documentaire Sabena Forever, retrace l’histoire des femmes belges dans la vie politique du pays. Avec d’incroyables, savoureuses et consternantes images d’archives. Les commentaires d’historienne, sociologue, politologue, ouvrière, militante… Mais aussi en s’entretenant avec des politiciennes de tous bords (Laurette Onkelinx, Fadila Laanan, Gisèle Mandaila, Joëlle Milquet, Isabelle Durant…) qui racontent leur entrée (et leur accueil) dans le milieu. Un documentaire intéressant, intelligent, rythmé et par moments sidérant sur l’égalité politique, qui raconte aussi, forcément, le combat féministe.