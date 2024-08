En télé ce soir: des jeunes mormons en mission en Finlande

De nombreux jeunes quittent, chaque année, les Etats-Unis pour prêcher la bonne parole des Mormons à travers le monde, dont certains en Finlande.

« Achetez-vous une vie. » « Je crois en l’évolution. » Dans la rue, l’accueil est souvent hostile. Megan, Mckenna, Tyler et Kai, quatre jeunes mormons américains, ont été envoyés en Finlande pour faire du prosélytisme. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été fondée en 1830 par Joseph Smith aux États-Unis et, juste après sa création, a mis en place un programme missionnaire. Chaque année, des milliers de jeunes sont encore et toujours envoyés à l’étranger pour prêcher l’Évangile. Pour nombre d’entre eux, il s’agit du tout premier contact avec d’autres pays et cultures. Porte-à-porte, étude quotidienne de la Bible, réseaux sociaux interdits…

Tania Anderson les suit dans un centre de formation pour Mormons de l’Utah et dans leur séjour de 18 mois à l’étranger. Ils évoquent leurs angoisses, leurs pensées suicidaires. Certains voient des thérapeutes pour missionnaires. « Beaucoup de gens que je croise m’interrogent et cherchent à nous faire douter de notre foi. » Des questionnements intérieurs et des regards qui parlent parfois davantage que des analyses et de longs discours.