En télé ce soir: Blanche Gardin au bord de la crise de nerfs et la nouvelle série de Julio Torres

A ne pas manquer à la télé ce soir: Tout le monde aime Jeanne (La Trois, 21h05) et Fantasmas (Be1, 20h30).

Tout le monde aime Jeanne

Comédie dramatique De Céline Devaux. Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual. 2022

Jeudi 01/08 à 21h05 sur La Trois

Avec Tout le monde aime Jeanne, son premier long métrage, la cinéaste et illustratrice française Céline Devaux signe une attachante comédie existentielle qui mêle prises de vues réelles et animation. Écrit, réalisé et dessiné par ses soins, le film fait le portrait doux-amer d’une femme au bord de la crise de nerfs (Blanche Gardin), surendettée suite à un fiasco professionnel. Contrainte de vendre l’appartement lisboète de sa mère décédée un an auparavant, elle se rend au Portugal afin de régler les derniers détails.

À l’aéroport, elle tombe sur un ancien camarade de classe (Laurent Lafitte), resurgi inopinément du passé. D’abord envahissant, ce dernier va peu à peu l’aider, par sa candeur et son iconoclasme, à surmonter ce qu’il faut bien se résoudre à nommer une dépression… Truffé de petites idées atypiques, ce véritable récit de consolation jongle continuellement entre différents registres sans jamais perdre de vue la question délicate de la santé mentale. Une jolie réussite. ● N.C.

Fantasmas

Série créée par Julio Torres. Avec Julio Torres, Martine Gutierrez, Tomas Matos

Jeudi 01/08 à 20h30 sur Be 1

Le jeune prodige Julio Torres coche toutes les cases du cursus honorum emprunté depuis 50 ans par les personnalités phares de la télévision comique américaine. Arrivé aux États-Unis en 2009 pour poursuivre des études à la New School de New York, école privée formant les futures têtes de pont de la culture (James Baldwin, Sufjan Stevens, Bradley Cooper sont passés par là), un passage remarqué dans les salles d’écriture du Saturday Night Live, entre 2016 et 2019, lui a ouvert la voie royale: des émissions spéciales, et, surtout, les clés de HBO pour y produire ses propres séries Los Espookys ou Problemista. Inédites chez nous, ces productions ont confirmé ce petit bout d’homme né à San Salvador en 1987, à l’aube de la guerre civile, comme une valeur incontournable de l’époque, résolument singulière dans son incarnation: queer, nourri de l’imaginaire des contes de fées, pétri de rêves et des questions d’intégration et d’identification.



Sa nouvelle création, Fantasmas, débarquée sur HBO Max en même temps que Be TV en ce début d’été, n’y déroge pas, que du contraire. Les pleins pouvoirs accordés par la chaîne câblée historique lui ont donné les coudées franches pour plonger sans retenue dans un univers bigarré, riche de trouvailles scénaristiques. Torres est lui-même, Julio, jeune designer tentant de vendre un crayon d’une couleur nouvelle, nommée « fantasmas » (« fantômes ») à un dirigeant d’entreprise, qui lui conseille de supprimer le pluriel. Julio s’exécute, mais Torres conserve le pluriel pour guider le show.

Une première facétie pour un récit qui nous mène, par un détour narratif digne de Lewis Caroll, à la recherche d’une boucle d’oreille de nacre. Sous forme de comédie à sketches, où Torres est à la fois Alice, le Lapin Blanc et le Chapelier fou, le charme étrange de Fantasmas est peuplé de guest stars prestigieuses (Emma Stone, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Paul Dano) où le rêve est érigé en art de vivre et la poésie en ligne de conduite imprescriptible. ● N.B.