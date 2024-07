Une soirée documentaire à vous conseiller en télé ce mercredi soir. Comment le monde du sport a inspiré la mode sur Arte. Et le témoignage touchant d’une enfance blessée sur France 3.

En mode champions ****

Mercredi 10/07 à 23h45 sur Arte.

Documentaire d’Élise Chassaing.

La médaillée d’or Florence Griffith-Joyner et son look inscrit dans l’histoire de la pop-culture. © Getty Images/Tony Duffy

Que ce soit pour courir, pour glander ou pour frimer, c’est la tendance la plus durable des cent dernières années dans le domaine de la mode. Des vestiaires des athlètes aux podiums de la haute couture en passant par la rue, du plus chic au plus pourri d’ailleurs, le sportswear a gagné toutes les couches de la société et est devenu l’uniforme de nos vies quotidiennes. Élise Chassaing décortique un style vestimentaire dont les métamorphoses racontent notre époque et explique comment en un siècle le sport nous a toutes et tous rhabillés. Si Marie Claire vient pour la première fois de mettre une athlète à sa couverture, certaines sportives comme Suzanne Lenglen étaient déjà des égéries de la mode dans les années 1920. Ses tenues lui ont d’ailleurs permis un style de tennis nouveau. Et René Lacoste inventera dans la décennie suivante le polo, emblème de sa marque au crocodile. Il faut dire que le tennis est alors, plus encore qu’aujourd’hui, un sport de la bourgeoisie, de l’élite, et qu’il se retrouve donc inévitablement lié à l’élégance. En mode champions détaille comment Agassi a cassé les codes dans les années 80, démocratisant sa discipline avec ses shorts en jeans, ses cyclistes, sa perruque et ses couleurs fluo. Il revient sur la combinaison de super-héroïne Nike portée par Serena Williams. Riche et passionnant, nourri par le footballeur retraité Djibril Cissé, le couturier Jean-Charles de Castelbajac, le designer de sneakers Adidas Jacques Chassaing, mais aussi une historienne de la mode et un rappeur, ce 52 minutes explique comment certains athlètes ont fait des vêtements une arme au service de leur cause (le gant noir et la chaussure brandie vers le ciel de Tommie Smith aux J.O. de Mexico en 1968) et comment le sport a fait reculer la pudeur. Mais aussi comment le jogging, cette tenue d’abandon, est devenu une fringue de star. Comment la terrace culture a conquis l’Angleterre et les baskets ont marqué la culture hip-hop. Films, documentaires… Durant tout l’été et son Summer of Champions, Arte célébrera les idoles du sport, de la pop et du cinéma…

365 jours ***(*)

Mercredi 10/07 à 23h50 sur France 3.

Documentaire de François Tourtet et Sandra Thévenet.



Comme beaucoup de réalisateurs, François Tourtet est devenu réalisateur pour briser le silence. Mais un silence dont il a lui-même été la victime. Le cinéaste a été abusé sexuellement pendant toute une année scolaire à l’âge de 12 ans. Des abus répétés qu’il a subis de la part d’un adulte, prof de sport et responsable de colonies de vacances. Bien plus tard, au milieu des années 90, François a filmé un plan tous les jours pendant un an. Sur les images de ces bobines oubliées dans un carton et jamais visionnées (des pommes qui pendent, une montgolfière qui s’envole, un train qui passe, des éboueurs au travail, des enfants qui jouent ou encore les obsèques d’une amie à Caen…), Tourtet raconte les abus. Ses parents qui le sortent du gouffre en déménageant à Paris. « S’en sont-ils doutés? Avaient-ils compris? Ce silence entre nous m’arrange bien.« Puis aussi les souvenirs qui resurgissent. L’entrée au monastère. La culpabilité. Et la paralysie qui l’a envahi. Poétique et dur à la fois…