En télé ce mardi: trois femmes face à la Hongrie de Viktor Orban

Alors que la Hongrie prend la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois, Arte nous propose de décortiquer en Hongrie la politique clivante de Viktor Orban.

Ce ne sont pas les récentes élections qui vont le démentir. La démocratie est de plus en plus menacée en Europe. Notamment en Hongrie. Un pays qui dit non au métissage et rappelle les heures les plus sombres de l’Histoire de l’humanité. Un pays où les femmes qui ont donné la vie à au moins quatre enfants sont exonérées à vie d’impôts sur le revenu. Refonte de la constitution, réforme électorale favorable au parti majoritaire… Depuis son retour au pouvoir en 2010 (il a été reconduit en 2022 pour la quatrième fois au poste de premier ministre), Viktor Orban a mis en place avec son parti ultraconservateur, le Fidesz, un système politique extrêmement verrouillé. Formation d’un empire médiatique entièrement contrôlé par le pouvoir et ses alliés, détournement de fonds européens au service d’un réseau d’oligarques, lois sur la natalité, contre le droit d’asile et la « propagande » LGBTQ+…

L’infirmière et activiste Niko Antal lors d’une manifestation pour la liberté en Hongrie. © SWR/Clarity Films/Real Lava

La réalisatrice américaine Connie Field est partie à la rencontre de trois femmes qui, chacune à leur manière, luttent contre ce tournant autoritaire de la Hongrie. Une des rares politiciennes à siéger au parlement hongrois. Une infirmière militante qui a démissionné face à la dégradation de ses conditions de travail. Et une journaliste qui bosse pour l’un des quelques médias encore indépendants du pays. Le constat est désespérant. « La Hongrie est le pays qui a reçu le plus d’argent de l’Union européenne en Europe centrale et de l’Est dans les années 2010. Le gouvernement s’est attribué les mérites de ces résultats de façon à être réélu plusieurs fois. Et la démocratie a régressé après chaque réélection. » « C’est donc aussi grâce à l’Union européenne que le gouvernement d’Orban est devenu si populaire. » Quand la démocratie vacille raconte le lavage de cerveau des Hongrois et comment Orban a fait taire les médias. La prise de contrôle de la justice et la mise en lambeaux du système de santé. Un état des lieux consternant et une piqûre de rappel bien nécessaire.