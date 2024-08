Arte nous raconte l’histoire de Chaudun, village des Hautes-Alpes racheté par l’État à ses habitants au nom d’une nature à restaurer.

Le 6 août 1895, le petit village de Chaudun, près de Gap, dans les Hautes-Alpes, a été vendu par ses habitants à l’État. Un fait qui sort de l’ordinaire. Poussés par la pauvreté et la difficulté de vivre dans ces montagnes, ne parvenant plus à assurer leur subsistance dans un environnement épuisé, ils ont quitté leurs maisons et abandonné leurs terres. Ils ont été remplacés par des fonctionnaires forestiers qui, pendant les 30 ans qui ont suivi, ont replanté la vallée au nom de la République. Au moment de la transaction, ils étaient 112 à y vivre. Une trentaine de familles, descendant de paysans qui s’y étaient installés à la fin du XVIe siècle. Des cultivateurs et des bergers. Minés par la misère et la déforestation, les Chauduniers ont bougé et réinventé leur vie dans la région, en Algérie ou aux États-Unis.



Les déshérités de la nature raconte à la fois une fable écologique en avance sur son temps et une histoire politique. Il pose aussi de nombreuses questions. Comment vivre sur une terre devenue inhabitable? Les habitants étaient-ils responsables de la dégradation de leur environnement? Ont-ils été victimes d’une reprise en main des territoires de montagne par les élites de l’époque, qui entendaient soumettre la nature, comme la société tout entière, au progrès? Comment finalement gérer cette grande copropriété qu’est la montagne? Aujourd’hui, plus personne n’habite Chaudun. Les vaches ont remplacé les moutons et s’approprient les lieux. Les loups sont rentrés d’Italie. « Cette forêt a été plantée à la fin du XIXe, explique un philosophe, bâtisseur en pierres. On a en fait aménagé la nature pour que le visiteur s’y sente comme dans un musée. Il y a donc une coupure réelle entre toi, ton corps et l’espace, ce paysage qui est une construction culturelle. On peut apprécier ce que la nature nous propose mais on sait très bien qu’on a été formatés à apprécier des paysages exceptionnels. L’Unesco et les parc nationaux travaillent sur cet imaginaire. » Une histoire insolite, doublée d’une réflexion nécessaire…