Objet narratif qui se regarde et se lit non sans efforts, Disclaimer, cette série signée par Alfonso Cuarón, lance Cate Blanchett sur les ronces d’un thriller fascinant et vénéneux.

Lors d’une cérémonie honorant sa carrière de documentariste, la renommée Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) livre un discours programmatique: « Attention au récit et à ses formes. Leur pouvoir peut nous rapprocher de la vérité, mais il peut aussi s’avérer une puissante arme de manipulation« . Le métier de cette journaliste reconnue, renommée, peut en effet éclairer les complexités du monde, et aussi la faire basculer dans un discours façonné pour servir ses propres intérêts, amplifier les biais, brouiller les lignes, amplifier la distorsion du réel. Dès les premiers instants de Disclaimer, série créée par Alfonso Cuarón, le réalisateur de Roma, Gravity et Y Tu Mama Tambien, jette les prémices d’une démonstration qu’il va déployer en sept épisodes noueux et vénéneux: méfiez vous des narrations et de leurs narrateurs.



Histoires en décomposition

La vie du couple que Catherine Ravenscroft forme avec son époux Robert (Sacha Baron Cohen), privilégiée, bourgeoise, est menacée de se pulvériser alors qu’un curieux roman à clé atterrit dans les mains de la journaliste, révélant sur elle de funestes secrets. Le récit se déplie en plusieurs points de vue. Celui, donc, de ce couple londonien ronronnant et de leur fils caractériel. Et puis il y a Stephen Brigstocke (Kevin Kline), ancien professeur adulé, aujourd’hui reclus dans un douloureux veuvage. Sa femme Nancy a rejoint leur fils Jonathan, lui aussi décédé 20 ans plus tôt. Dans un manuscrit laissé par sa femme, il découvre les détails troublants de cette disparition, lors d’un voyage en Italie qui a mal tourné, et où il aurait croisé la jeune Catherine. Quelques mois plus tard, c’est cette histoire, racontée, dans une troisième temporalité faite de flashback, qui se retrouve dans le roman que Catherine tient entre les mains. Thriller psychologique, polar renversé aux multiples twists et messages filigranés, Disclaimer multiplie les registres de langages. Visuel, corporel, verbal. Si l’empreinte de la richesse, de la violence ou du sexe peut y paraître pesante, éprouvante, Cuarón réalise une décomposition patiente, rythmée de surprises, de notre rapport aux récits qui peuplent l’existence: récits de réussite, de l’intime, de couple, d’amour, récits partiels ou mensongers. Qui parle? Pourquoi? Sous quelles formes? Adaptée d’un roman de Renée Knight, appuyée par un casting d’une classe folle, la minisérie réalisée avec une somptueuse maestria de couleurs et de compositions explose les cadres et les images pour questionner l’information, le message et les non-dits autour desquels ils se structurent.