Deux portraits d’artistes ce soir en télé: le Belge qui redessine Hollywood et l’inventeur du photomontage

Laurent Durieux côtoie les grands de Hollywood qui font appel à ses services d’illustrateur. John Heartfield a fait de son art une arme. Deux documentaires reviennent sur leurs parcours d’artistes.

Out of the Box ****

Mercredi 4 septembre à 20 h 30 sur Be Ciné.



Steven Spielberg lui a commandé 30 posters des Dents de la mer et Francis Ford Coppola a tapé dans sa mousse au chocolat. « Souvent, on me dit, t’es quoi en fait? T’es affichiste, t’es graphiste, t’es illustrateur? Je ne sais pas trop, avoue Laurent Durieux. Mon job, c’est de donner envie aux gens d’aller revoir les films. » Génial détourneur d’affiches dont il se sert pour partager sa vision du cinéma, Laurent Durieux a revisité entre autres celles d’Apocalypse Now, de King Kong et des Oiseaux… Quelque part entre le making of et le portrait, Out of the Box le suit alors qu’il réinvente celle du Silence des agneaux. Dans une longue interview sans les questions, il décortique l’originale (« l’une des plus iconiques des années 90« ), ­explique celle qu’il a conçue de Pulp Fiction et évoque son parcours et ses maîtres. And the winner is…

John Heartfield: l’art est une arme ****

Mercredi 4 septembre à 00 h 45 sur Arte.

Beaucoup le considèrent comme l’inventeur du photomontage. Cette technique qui consiste à utiliser au moins deux éléments photographiques pour constituer une seule et même image. Communiste, pionnier du graphisme moderne, John Heartfield ­utilisait ses œuvres comme des outils de critique sociale et d’agitation politique. Helmut Herzfeld (c’est son vrai nom) a lutté contre les nazis avec une simple paire de ciseaux et du papier. Il a figuré sur la liste des personnes les plus recherchées du régime ­hitlérien à Prague. Katrin Rothe brosse le portrait esthétiquement réussi d’un artiste pour qui les images devaient frapper l’imagination comme un coup de poing et les affiches être aussi faciles à lire que des panneaux de signalisation. Un documentaire inventif qui utilise le langage privilégié de son sujet: le papier découpé.