Dans le documentaire This Is My Moment, Biniam Hailu Girmay laisse entrevoir son quotidien sportif et intime. L’histoire d’un cycliste hors du commun…

Le 1er juillet, quelques heures avant que la Belgique se fasse à nouveau sortir d’un grand tournoi par la France à l’Euro, Biniam Hailu Girmay a marqué l’Histoire en devenant le premier Noir africain à s’imposer sur une étape de la Grande Boucle. Avant 2019, sur plus de cent éditions, seuls quatre cyclistes noirs avaient participé au Tour de France. This Is My Moment tire le portrait d’un sprinteur qui aime courir et gagner mais pas être sous le feu des projecteurs. Les Érythréens sont connus pour être parmi les meilleurs cyclistes d’Afrique. Le vélo a été introduit dans le pays pendant la colonisation italienne et y est rapidement devenu le sport national.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Assez lent et dépourvu de voix off, le documentaire de Lieven Corthouts tire inutilement en longueur mais offre une virée assez exceptionnelle sur le porte-bagage du champion. Que ce soit à la ville ou sur sa machine, à l’entraînement, en course, dans ses négociations ou son cadre familial…