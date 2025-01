L’Europe doit-elle s’attendre à un conflit armé? Pour essayer d’avoir la paix doit-elle préparer la guerre?

« Plus personne n’imaginait qu’on allait connaître en Europe un conflit où on tirerait plusieurs dizaines de milliers d’obus par jour », reconnaît Michel Liégeois, professeur en relations internationales à l’UCL. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’heure est à l’inquiétude. Le réarmement mondial est en marche. Et la défense sur le Vieux Continent est redevenue une priorité pour éviter la guerre.

Pour ce nouvel épisode de la collection documentaire 2030, Laurent Mathieu est parti à la rencontre de notre armée, d’éventuelles nouvelles recrues ou encore d’un survivaliste qui a préparé de quoi tenir 20 ans. Ca cause cybersécurité, menaces d’escalade nucléaire, principes élémentaires de propagande de guerre (avec Anne Morelli qui a écrit un ouvrage sur le sujet) et service militaire obligatoire (plus d’un Wallon sur deux serait favorable à son retour). Youpie, c’est la fête…