Ce soir sur La Une: le Pensionnat de Riaumont, 60 ans d’enfer pour des enfants martyrs

Jusqu’en 2019, le pensionnat de Riaumont a accueilli des jeunes garçons dans ce qui semblait être un doux foyer. Mais ce documentaire révèle l’ampleur des abus qu’ils ont subi.

L’histoire a fait grand bruit. À Liévin, dans le nord de la France, des moines et des prêtres ont pendant près de 60 ans martyrisé des milliers d’enfants. Des mioches qu’ils ont cassés physiquement et intellectuellement, qu’ils ont endoctrinés et dont ils ont abusé sexuellement. Comment une espèce de château aux allures de conte de fées, un lieu destiné à accueillir des gosses en difficulté, un endroit habilité par le ministère de la Justice et des Affaires sociales, financé par les pouvoirs publics a-t-il pu devenir leur enfer?

Travail forcé et préceptes paramilitaires. Ultraconservatisme, pédophilie et extrême droite… Dans la foulée de son livre qui documentait l’ampleur des maltraitances et des crimes, Ixchel Delaporte raconte en images avec Rémi Bénichou un scandale sur lequel l’administration, les assistants sociaux, les juges, les gendarmes et les voisins ont fermé les yeux. Glaçant.