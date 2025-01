Ce soir sur La Une: la Syrie à la croisée des chemins

Étrange chassé-croisé. Tandis que certains membres de minorités, effrayés, tentent de fuir la Syrie à tout prix, d’autres y remettent les pieds pour la première fois depuis quatorze ans.

On est en Syrie où, avec à peine 20 000 hommes, Abou Mohammed al-Joulani a fait tomber en seulement douze jours l’un des dictateurs les plus sanguinaires du Moyen-Orient. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, des rebelles islamistes ont renversé Bachar Al-Assad. Ce dirigeant qui a d’abord incarné la modernité (notamment grâce à sa femme élevée en Angleterre, fille d’un cardiologue et d’une diplomate) et a ensuite brillé par ses terribles méfaits.

Criminalisation de l’État, corruption, trafic de drogues, massacres de masse… Entre l’espoir et la crainte retrace le passé de la Syrie, questionne son avenir et se demande qui est vraiment son nouveau leader, ancien chef djihadiste en conflit ouvert depuis 2016 avec l’État islamique.