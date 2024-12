Ce soir sur La Trois: Quand le jazz était un instrument politique au Congo

Le 19 septembre 1960, alors qu’il discute avec le ministre des Affaires Étrangères britannique Lord Home, le président des États-Unis Dwight D. Eisenhower déclare souhaiter que Patrice Lumumba, le Premier ministre du Congo, tombe dans une rivière de crocodiles.

La crise au Congo a débuté quelques mois plus tôt, presque immédiatement après l’indépendance du pays conquise sans les armes. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la guerre froide et en est même la première manifestation en Afrique centrale. C’est que les mouvements de décolonisation initiés par Lumumba s’entrechoquent avec le combat mené par les États-Unis contre le communisme.



Le documentaire du Belge Johan Grimonprez retrace de manière extrêmement singulière ces grands moments de l’Histoire du Congo et internationale. Sur le fond déjà. Car s’il rassemble un grand nombre de témoignages (politiciens, activistes, soldats, mercenaires…), il s’intéresse de près aux musiciens et musiciennes de jazz. Et plus précisément à la manière dont le gouvernement des États-Unis et accessoirement… la monarchie belge ont utilisé des institutions artistiques et des génies de la note bleue pour imposer leurs vision du monde et mener des opérations secrètes.

Le roi Baudouin Leopoldville en 1960. © Archiv Robert Lebeck

Soundtrack to a Coup d’État, c’est Max Roach et Abbey Lincoln, Nina Simone et John Coltrane, Duke Ellington et Miles Davis, qui croisent Malcolm X et Khrouchtchev. Paul-Henri Spaak et Mobutu. C’est le jazz utilisé pour toucher les masses en Asie et en Afrique. Les musiciens afro-américains instrumentalisés dans des opérations séduction. Et le parachutage de phonographes pour gagner la guerre froide… C’est aussi Dizzy Gillespie et Louis Armstrong exploités pour faire diversion (comme quand la Belgique et les États-Unis s’arrangent autour d’un gisement d’uranium qui alimentera la guerre nucléaire) et apaiser les tensions. Long -2 heures et demie environ- et un peu difficile à suivre, certes, Soundtrack to a Coup d’État est un documentaire original et plein de souffle. Inventif et incroyablement bien monté, fluide et saccadé, soigneusement et intelligemment rythmé. Célèbre pour ses vidéos mêlant matériel documentaire, téléchargement et archives historiques, actualité et publicité, films hollywoodiens et domestiques, Johan Grimonprez signe un film politique et musical bluffant, qui s’achève sur l’assassinat de Lumumba, avec la complicité du gouvernement belge, sept mois après l’indépendance. Nécessaire et remarquable.