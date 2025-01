Ce soir sur France 4, Licorice Pizza, le film feelgood de Paul Thomas Anderson

Alors que Paul Thomas Anderson est actuellement occupé à boucler son nouveau projet, au casting emmené notamment par Leonardo DiCaprio, il faut voir ou revoir Licorice Pizza, son génial et dernier long métrage en date.

Dans Licorice Pizza, le réalisateur américain de Boogie Nights, Magnolia et autre There Will Be Blood y orchestre d’une lumineuse et virtuose façon la rencontre à l’alchimie irrésistible entre Gary, un ado bien assuré de 15 ans, et Alana, sensiblement plus âgée que lui, dans la Californie des années 70.



Conçu comme un très personnel retour aux sources par PTA, ce film aux allures de parenthèse délicieusement enchantée tient du véritable concentré de bonheur. Son chassé-croisé amoureux, boosté par la formidable énergie juvénile de ses interprètes, fait, à l’écran, des étincelles, avec le plaisir pour seule boussole apparente. Léger et ample à la fois, intime et universel, un petit chef-d’œuvre au charme aérien traversé d’électrisantes excentricités.