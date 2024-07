Frida Kahlo se raconte dans une passionnante série documentaire

Icône de l’art mexicain, Frida Kahlo a toujours bousculé les règles établies et n’hésitait pas à briser les tabous. Retour sur un parcours bigger than life.

Frid Kahlo portait des pantalons, parlait comme un charretier, buvait beaucoup et fumait trop. Monstre de contradictions, synonyme d’irrévérence et de rébellion, Frida Kahlo se fichait du respectable et ne faisait aucune concession. La série documentaire en trois épisodes (Les Racines mexicaines, Tout pour Diego, Une icône est née) de la BBC raconte l’histoire d’une petite fille née à Mexico devenue l’une des artistes les plus célèbres au monde. Une enfant de la révolution qui a nourri son œuvre d’une profonde réflexion sur l’identité et a fait de la souffrance un moteur de sa création. C’est que la vie de Frida Kahlo a été frappée par le sceau du malheur. Un terrible accident de bus qui l’a abîmée à même pas 20 ans, un mariage compliqué avec l’artiste Diego Rivera et l’impossibilité d’avoir des enfants.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Biographe, historiens de l’art, parents et amis brossent le portrait passionnant et étayé d’une lectrice vorace du style des autres. D’une artiste unique qui avait conscience de ce qui se faisait dans le monde. Ils évoquent son engagement politique, sa relation avec Trotski et André Breton. La dernière année de sa vie, terrible, qui la voit mutilée par une amputation. Le style naïf de Kahlo est celui d’une femme libre inspirée par les traditions populaires de son pays. Une artiste provocatrice et radicale qui avait fait de l’autoportrait l’un de ses sujets de prédilection. Riche et passionnant, ce triptyque lève aussi le voile sur ses peurs qui transparaissent dans ses tableaux et ses pensées suicidaires. « J’ai toujours envie de mettre fin à mes jours, dit-elle. Diego est ce qui m’en empêche parce que j’ai la vanité de penser que je lui manquerais. » Incarnée au cinéma par Salma Hayek dans le doublement oscarisé Frida en 2002, Frida Kahlo fera l’objet d’une expo à Paris au Grand Palais Immersif du 18 septembre au 2 mars.