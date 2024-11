Ce soir sur Arte: Sur le Web, si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit!

Sous les couverts de gratuité que les géants du web ne cessent de nous faire miroiter, internet est allègrement financé par la publicité.

« On ne paie pas pour utiliser Facebook. On ne paie pas pour utiliser Google. Et si on n’est pas le client, on est le produit. » C’est bien simple. La pub sur lel Web représente aujourd’hui un marché colossal de 400 milliards de dollars. Grâce à la récolte de données toujours plus nombreuses sur les internautes, le système a dégagé des revenus exponentiels. Tous les jours, nous acceptons sans trop réfléchir des conditions générales d’utilisation et des cookies. Nous donnons ainsi accès à nos données personnelles à des sites, à des applications ou à des réseaux sociaux qui les utilisent pour nous proposer des publicités ciblant nos centres d’intérêt. Banal? Inoffensif? Pas tant que ça.



La vente de datas est une industrie mondiale aux contours particulièrement opaques. Les courtiers en données vendent des informations ethnographiques. Identité ethno-raciale, religion, sexe, orientation sexuelle, nourriture préférée, localisation du téléphone et des lieux que les gens fréquentent, des endroits où ils font leurs courses et dorment la nuit… Big brother is watching you. Aujourd’hui, on peut acheter des informations sur l’état de santé des gens pour 10, 20 ou 30 cents par personne. Aux États-Unis, un groupe anti-avortement a été jusqu’à utiliser des données pour cibler des publicités sur des visiteuses de centres IVG. Les nouvelles technologies ont débouché sur une lutte sans merci pour notre temps et notre attention. De nos jours, les annonceurs n’achètent plus des espaces publicitaires. Mais des paires d’yeux. Ce qui les déconnecte complètement des supports sur lesquels leurs pubs apparaissent. Les effets sont particulièrement pervers. Les entreprises de réseaux sociaux ont vite découvert que donner la priorité à la haine, à la désinformation, au conflit et à la colère, était très rentable. Que cela maintenait les utilisateurs captifs pour les exposer aux messages commerciaux.

Les algorithmes conçus pour maximiser la présence sur le Web des internautes s’appuient sur la psychologie humaine pour exploiter nos pires travers. Ils favorisent la désinformation. Les fake news, les contenus racoleurs, trompeurs et mensongers. Sans doute à l’heure actuelle l’une des pires menaces qui pèsent sur l’humanité. Les systèmes de recommandations de Facebook auraient joué un rôle de catalyseur dans l’assaut du Capitole, aux États-Unis, ou dans les massacres de Rohingya au Myanmar. Experts, journalistes, chercheurs, victimes, militants et législateurs alimentent ce documentaire éclairant et terrifiant.