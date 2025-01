Ce soir sur Arte: Sharon Stone et son inlassable instinct de survie

Si au début des années 90, Basic Instinct a lancé la mode des thrillers érotiques, il a aussi fait de Sharon Stone, avec son physique à la Kim Novak dans Sueurs froides, un sex-symbol planétaire.

« À la sortie du Palais des Festivals, j’étais devenue une star, expliquait Sharon Stone. Pendant l’avant-première, des fans avaient volé tous mes vêtements. Mes lentilles, ma brosse à dents. Ils avaient dévalisé ma suite. Devant l’hôtel, il y avait des centaines de personnes. Voilà comment j’ai découvert la célébrité. » Pour Basic Instinct, une douzaine de comédiennes avaient refusé le rôle par peur des nombreuses scènes de sexe et Paul Verhoeven avait été jusqu’à lui cacher qu’il dévoilerait à ce point (le passement de jambes le plus célèbre de l’Histoire du cinéma) son intimité.

Dit par Julie Gayet et diffusé dans la foulée du sulfureux film en question, le documentaire de Nathalie Labarthe raconte la femme libre affranchie des conventions, l’actrice à qui le franc-parler a coûté cher et qui a dû lutter toute sa vie contre la domination masculine. L’inceste dont Sharon Stone a été victime (sa filmographie paraît hantée par le sujet) et son engagement dans la lutte contre le sida (le combat de sa vie). Son QI de 154 et son hémorragie cérébrale. Portrait bien ficelé de celle qu’on a un temps surnommée « les plus grosses couilles de Hollywood ».