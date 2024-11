Ce soir sur Arte: Quand l’urinoir de Duchamp bousculait le monde

C’est l’histoire d’une Fontaine pas comme les autres, celle de Marcel Duchamp. Un urinoir élevé au rang de sculpture.

C’est l’histoire d’un urinoir, d’un pissoir qui a bouleversé à tout jamais l’Histoire de l’art. C’est aussi l’histoire d’un Français, Marcel Duchamp (1887-1968), qui a inspiré plusieurs générations d’artistes (d’Andy Warhol à Jeff Koons), qui fut le premier à ériger en œuvres des objets usuels détournés de leur fonction première et qui a par la même occasion confronté avec le ready-made le monde de l’art à ses propres logiques.

C’est enfin l’histoire d’une étrange baronne, fascinée par les déchets et les rebuts, qui pratiquait l’art de la récupération quand elle n’enchaînait pas les provocations et les scandales. Justine Morvan et Kévin Noguès signent un documentaire aux allures de double portrait et d’enquête policière questionnant la paternité d’un urinoir.