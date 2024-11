Ce soir sur Arte: Pacifiction avec Benoît Magimel, un ovni déroutant et fascinant

Méritoirement récompensé d’un César l’an dernier pour ce rôle, Benoît Magimel est à la fois idéalement grotesque, fascinant et halluciné dans Pacifiction.

Benoît Magimel campe un haut-commissaire de la République en pleine dérive paranoïaque dans Pacifiction, ce génial et déroutant ovni métaphysique réalisé comme une transe lancinante par le Catalan Albert Serra (La Mort de Louis XIV, Liberté).



Situant son action à Tahiti, paradis post-colonial où des rumeurs font état d’une possible reprise des essais nucléaires français, Pacifiction tient autant de l’hilarante comédie d’espionnage que de l’envoûtant thriller atmosphérique et poétique. Au sein d’une même scène, on ne sait parfois pas très bien si l’on doit rire, méditer ou frémir face à ce qui se trame ici. Soit une aussi ambitieuse qu’improbable farce sur les hommes de pouvoir et l’épuisement de la parole politique qui vire insensiblement en monstrueux ego trip moite où domine l’abstraction fantasmatique. Une flamboyante curiosité pour cinéphiles avertis adeptes du grand écart.