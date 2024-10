Il a été vendu comme le pape du peuple. Son nom à lui seul est une promesse. François. Une référence à François d’Assise, le saint des pauvres et des exclus.

Flash-back. Élu en 2013, le souverain pontife ambitionne de rapprocher l’Eglise catholique de son milliard et demi de fidèles et de la projeter tant que faire se peut dans le XXIe siècle. Le Jésuite argentin est en mission pour redonner vie à l’institution et la débarrasser de ses mauvaises pratiques. Elle a abandonné les gens. Les églises sont vides. Les scandales se sont accumulés. Tandis que la frustration et la déception des femmes n’ont fait qu’augmenter.

Le pape François a bousculé les traditions avec son synode et leur a accordé le droit de vote. Mais l’assemblée se tient dans une atmosphère de divisions où s’opposent progressistes et conservateurs. La déclaration Fiducia supplicans, qui ouvre la possibilité de bénir les couples homosexuels, va ainsi provoquer la fronde de l’Église d’Afrique… La théologienne Gisela Forster, excommuniée après avoir été ordonnée prêtre par un évêque en 2002, des hauts représentants du clergé opposés à toute ouverture et des journalistes spécialistes du Vatican racontent les grands chantiers de François et questionnent son héritage à venir.