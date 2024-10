Ce soir sur Arte: Kathryn Bigelow met Hollywood sous adrénaline

Kathryn Bigelow est la cinéaste la plus capée d’Hollywood, la première réalisatrice à avoir été récompensée d’un Oscar (c’était en 2010 pour l’exceptionnel Démineurs).

Depuis pratiquement 50 ans, Kathryn Bigelow subvertit les codes du film de genre pour mieux explorer les différentes facettes de la violence masculine. La principale intéressée n’ayant jamais répondu aux sollicitations, aux lettres, aux emails et aux demandes de son agent (elle est présente à travers des extraits de ses films et un entretien d’archives), Michèle Dominici a sollicité des critiques de cinéma et des professionnels ayant travaillé à ses côtés.

Journalistes, scénariste, chef opérateur, monteur, actrice parlent de ses sources d’inspiration (Ida Lupino, Dorothy Arzner, Sam Peckinpah, le film noir…), évoquent sa fascination pour la sexualité transgressive et esquissent le portrait d’une énigme.