Ce soir sur Arte, Kate Winslet, l’actrice que personne ne voyait star

Durant sa jeunesse, Kate Winslet a été victime de harcèlement scolaire, enfermée dans un placard et traitée de baleine.

Un prof de théâtre lui a même dit durant son adolescence qu’elle s’en sortirait à peu près si elle se contentait des rôles de grosse. La vocation a été plus forte que les humiliations et les doutes. À seulement 22 ans, grâce au succès phénoménal de Titanic, Kate Winslet est devenue une immense star de cinéma. Surmontant les préjugés des directeurs de casting, le harcèlement des paparazzis et l’acharnement des tabloïds, l’Anglaise s’est toujours montrée intransigeante dans ses choix de carrière et a privilégié les personnages en quête de liberté.

En une quarantaine de films et de miniséries, elle a brossé le portrait de femmes à la psyché complexe et aux corps réalistes. Diffusé dans la foulée de The Reader, le documentaire de Claire Duguet retrace l’incroyable trajectoire d’une actrice au teint de porcelaine et à l’élocution parfaite qui a résisté au système hollywoodien, a combattu le diktat de la minceur, lutté contre la course effrénée à la jeunesse éternelle et fait de l’emploi de son corps un acte cinématographique engagé. Une actrice qui n’a cessé de forcer son destin, a tout cassé dans le bureau de Peter Jackson, menti à Ang Lee et harcelé James Cameron.